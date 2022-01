Anouschka Renzi (57) nimmt kein Blatt vor den Mund! Die Schauspielerin kämpft im Dschungelcamp derzeit nicht nur mit Spinnen, Schlangen und Affen, sondern vor allem mit ihren Mitstreitern. Mit Kollegin Tina Ruland (55) geriet die Berlinerin mehrfach aneinander – und auch über die Influencer Filip Pavlovic (27) und Tara Tabitha (28) schimpfte sie, die beiden würden eine Show abziehen. Hält Anouschka etwa nichts von den Webstars?

Promiflash sprach vor dem Einzug in den südafrikanischen Busch mit der "Das Wunder"-Darstellerin über ihre Mitbewohner. Etwas bissig erklärte sie: "Ich bin froh, dass auch Menschen dabei sind, die schon ein bisschen was geleistet haben, wie Harald Glööckler und Tina Ruhland und viele mehr!" Anouschka versicherte aber: Auch die Influencer und Trash-TV-Stars haben ihre "Daseinsberechtigung". "Ein Influencer generiert ja auch viel Geld. Das ist ein Beruf für sich", gab sie an.

Anouschkas Abneigung gegen ihre jungen Co-Stars beruht aber offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Denn am Donnerstagabend machte Tara ihrem Frust über die Brünette Luft: "Von Anouschka habe ich die Schnauze gestrichen voll. Die Starallüren, die sie die ganze Zeit an den Tag legt..."

