Läuten bei ihnen bald die Glocken? Cristiano Ronaldo (36) und seine Verlobte Georgina Rodriguez (28) lassen ihre Fans hautnah an ihrem Liebesglück teilhaben: Auf den sozialen Netzwerken geben der mehrfache Weltfußballer und seine Liebste regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. In einer Doku wird das Paar sogar von Kameras begleitet – und verrät dabei so einiges: Eventuell auch, dass die Trauung der zwei kurz bevorstehen könnte!

In der Netflix-Show "Soy Georgina" betonte die Beauty, dass sie auf jeden Fall "Ja" sagen würde, wenn ihr Liebster ihr die Frage aller Fragen stellen würde. Und Cristiano wird in der Doku ungewohnt deutlich: "Es könnte in einem Jahr so weit sein oder auch schon in sechs Monaten oder einem... Aber es wird auf alle Fälle passieren." Die Fans des Paares dürfen sich also schon mal auf diesen spannenden nächsten Schritt freuen.

Wann genau sie den Bund der Ehe eingehen werden, scheinen Cristiano und Georgina selbst noch nicht genau zu wissen. "Ich sage ihr immer, dass es diesen einen Moment braucht, in dem es klick macht, und ich glaube, sie weiß genau, was ich damit meine", strahlte der Kicker in der Sendung.

Getty Images Georgina Rodriguez im September 2021

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo Jr.

Instagram / cristiano Fußballer Cristiano Ronaldo

