Sie kann ihr Babyglück kaum fassen! Vor wenigen Monaten überraschte Fiona Erdmann (33) ihre Community mit einer Hammer-Neuigkeit: Nach ihrer Fehlgeburt im vergangenen Jahr erwarten sie und ihre Freund Moe erneut Nachwuchs. Ihr kleiner Sohn Leo kann sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Und auch das Model selbst ist voller Vorfreude: Fiona freut sich riesig über ihren immer größer werdenden Babybauch!

Zu einem neuen Instagram-Bild schreibt die 33-Jährige, wie sehr sie es liebt, schwanger zu sein. "Es ist und bleibt für mich ein Wunder! In mir wächst einfach ein kleines Lebewesen heran und wird von mir und meinem Körper ernährt", erklärt die Beauty in ihrem Post. Seitdem sie ihr Baby spüren kann, fühle sich für Fiona die Schwangerschaft noch realer an. "Aktuell wächst mein Bauch gerade so schnell und ich hab das Gefühl, dass unser kleines Würmchen im Vergleich zu Leo doppelt so aktiv ist", stellt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin weiter fest.

Bis vor Kurzem sah es aber nicht ganz so rosig bei der Unternehmerin aus – sie hatte sich nämlich mit dem Coronavirus infiziert. Nach dieser Schockdiagnose konnte die Beauty aber schnell Entwarnung geben – vor allem für ihre ungeborenes Kind. "Mein kleines Würmchen im Bauch scheint auch ok zu sein. Ich fühle es treten und kicken und das gibt mir einfach ein so sicheres Gefühl", verriet sie im Netz.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo im Januar 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo und Partner Moe, Weihnachten 2021

sarah.harrison.official / Instagram Sarah Harrison und Fiona Erdmann auf Fionas Babyparty im Januar 2022

