Sie wissen beide genau was sie wollen! Dolly Parton (76) und Miley Cyrus (29) verbindet nicht nur die Liebe zur Musik. Die Country-Ikone ist nämlich die Patentante der "Wrecking Ball"-Interpretin! Denn was viele nicht wissen: Dolly und Mileys Vater Billy Ray Cyrus (60) sind seit langer Zeit eng miteinander befreundet. Doch wie steht die "Jolene"-Sängerin zu ihrem Patenkind? Wie sie kürzlich erst erzählte, würde sie Miley niemals Ratschläge geben!

In einem Interview mit Us Weekly plauderte Dolly nun über ihre Beziehung zu Miley und stellte eine Sache klar: "Niemand gibt Miley Ratschläge. Sie ist genauso eigensinnig wie ich, aber wir respektieren uns beide. Und wir tauschen uns aus." Trotzdem würde sie, falls sie das Gefühl hat, dass etwas in der Rolle als "Mutter, Tante oder Patentante" angesprochen werden muss, das Gespräch mit ihrem Patenkind suchen. Eine Sache macht die 76-Jährige dabei sehr stolz: "Es ist ein Segen und ein großes Kompliment, dass ich in der Lage bin, jemanden in die richtige Richtung zu lenken!"

Dolly und Miley stehen sich aber nicht nur privat sehr nah: Auch in beruflicher Hinsicht unterstützen sie sich gegenseitig. So wirkte Mileys Patentante nicht nur bei einigen Folgen der Serie Hannah Montana mit und nahm gemeinsam mit Miley den Song “Rainbowland” auf, sondern trat bereits des Öfteren mit der Skandalnudel auf.

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus, November 2021

