Amira Pocher (29) genießt ihren Urlaub augenscheinlich in vollen Zügen! Vor wenigen Tagen hatte die "Prominent"-Moderatorin im Netz offenbart, dass sie gerade eine schwere Zeit durchlebt. Deshalb waren bei ihr zuletzt viele Tränen geflossen – später erzählte sie, dass bei ihr eingebrochen wurde. Um sich abzulenken und vor ihrer Teilnahme an Let's Dance die Akkus aufzuladen, urlaubt sie gerade mit ihrem Mann Oliver Pocher (43) und ihren zwei Söhnen im Warmen. Die Auszeit scheint Amira gutzutun!

Via Instagram meldete sich die Beauty bei ihren Fans mit einer wunderschönen Aufnahme. Daraufhin posiert Amira im weißen Kimono samt coolem Tuch in den Haaren am Rande eines Bootes. Verträumt blickt die TV-Bekanntheit auf das kristallklare Meer. Zurzeit entspannt Familie Pocher nämlich im sonnigen Oman. Wie sie in ihrer Insta-Story zeigte, genossen sie dort unter anderem eine kleine Radtour und spielten zusammen Karten.

Wann genau Amira und Oliver nach Deutschland zurückkehren, verrieten sie bisher noch nicht. Doch allzu lange dürfte es nicht mehr dauern – schließlich startet im Februar die neue Staffel des RTL-Formates "Let's Dance". In der Show will Amira dann ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen.

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Dezember 2021

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

