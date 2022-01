William Abadie lässt auch in dieser Serie seinen Charme spielen! Der französische Schauspieler ist vor allem für seine auf Auftritte in der Serie Gossip Girl berühmt-berüchtigt. Doch seit seinem Auftritt in der Netflix-Produktion Emily in Paris an der Seite von Lily Collins (32) als Besitzer einer Luxusparfümerie ist er auch weltweit ein bekanntestes Gesicht. Danach ergatterte William direkt in einer weiteren gefeierten Serie eine kleine Cameo-Rolle!

Wie die Daily Mail berichtete, wurde dem Franzosen nämlich die Ehre zu Teil in dem Sex and the City-Sequel And Just Like That einen kurzen Auftritt hinzulegen. Als attraktiver Klubbesitzer verdreht er Seelma, die von Sarita Choudhury dargestellt wird, mächtig den Kopf. Im Übrigen ist es nicht das erste Mal, dass William in einer Sex and the City-Produktion auftaucht.

Bereits im Jahr 2003 stand er im Herzen von New York City für das legendäre TV-Format mit Stars wie Sarah Jessica Parker (56) oder Cynthia Nixon (55) vor der Kamera. In der fünften Episode "Licht, Kamera und Beziehungen" der sechsten Staffel hatte er als Tony, der Prada-Typ, einen kleinen Auftritt und brachte vermutlich die Herzen vieler Zuschauerinnen zum Schmelzen.

Anzeige

Carole Bethuel/Netflix William Abadie und Lily Collins in "Emily in Paris"

Anzeige

Getty Images Sarita Choudhury bei der Premiere von "And Just Like That"

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de