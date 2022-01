Nadine Klein (36) ist schon jetzt voller Euphorie. Anfang des vergangenen Jahres gab die TV-Schönheit überraschend bekannt, dass sie sich mit ihrem Freund Tim Nicolas verlobt hat. Mittlerweile ist das Paar auch schon seit einigen Monaten miteinander verheiratet, allerdings nur standesamtlich. Aufgrund der Verordnungen zur aktuellen Gesundheitslage steht die zweite feierliche Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten noch aus. Jetzt verriet Nadine, dass sie ihren großen Tag kaum erwarten kann.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die ehemalige Bachelorette an ihre Community und begann von den Vorbereitungen zu erzählen. "Auch wenn [die Hochzeit] noch ein paar Monate hin ist, werde ich schon hibbelig bei dem Gedanken an diesen Tag", erzählte Nadine voller Vorfreude. Langsam beginnen die beiden Turteltauben auch mit der Planung für ihre Feier der Liebe. So würden die Einladungskarten beispielsweise langsam bei den Gästen eintreffen, worüber sich die 36-Jährige mehr als glücklich zeigte.

Vor ihrem Verlobten und ihr liege zwar noch so einiges an Planung für den besonderen Tag, ein erster Schritt in die richtige Richtung sei mit den Karten allerdings schon einmal gemacht. Auch sehr viele Entscheidungen müssen Nadine und Tim bis zur Hochzeit noch treffen. "Das fällt mir immer am schwersten", gestand die Münchnerin.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im Januar 2022

