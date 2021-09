Nadine Klein (35) ist unter der Haube! Nachdem sich die ehemalige Bachelorette im vergangenen Januar mit ihrem Partner Tim Nicolas verlobt hatte, war es am Wochenende endlich so weit: Am 3. September trat die einstige Bachelor-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Liebsten vor den Traualtar, um im Kreise ihrer Liebsten standesamtlich zu heiraten. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte Nadine nun von ihrer Hochzeit – und verriet dabei, ob an ihrem großen Tag auch alles nach Plan verlief!

Im Promiflash-Interview sprach die 35-Jährige jetzt ganz offen über ihren großen Tag. "Wir waren pünktlich und haben beide 'Ja' gesagt – das war die Hauptsache", witzelte sie. Die zwei Turteltauben haben eine tolle Feier gehabt – und den Tag mit den Menschen verbracht, die ihnen am meisten am Herzen liegen. "Selbst wenn etwas nicht nach Plan verlaufen wäre, denke ich, wäre das nicht weiter schlimm gewesen für uns", meinte Nadine.

Doch wie hat das Paar seine Trauung eigentlich zelebriert? "Geplant war offiziell nur ein kleiner Sektempfang im Anschluss mit Häppchen. Die große Feier wird erst nächstes Jahr stattfinden", berichtete die Brünette. Allerdings haben sich die Trauzeugen der beiden noch eine Überraschung für die frisch Vermählten überlegt: "Daraus wurde einfach ein unfassbar schöner Abend mit gutem Essen, Musik, Tanzen und Feiern", freute sich Nadine.

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein mit ihrem Mann Tim Nicolas

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de