Dass Kanye West (44) ein Problem mit Kim Kardashians (41) neuer Beziehung hat, ist kein Geheimnis. Die Noch-Ehefrau des Rappers soll mittlerweile Pete Davidson (28) daten – und das passt Ye, wie Kanye sich inzwischen nennt, gar nicht. Er disst den Comedian sogar in einem seiner Songs. Doch angeblich endet Kanyes Eifersucht da noch nicht. Er soll sogar Gerüchte verbreiten, dass Pete Aids hätte.

Das behauptete zumindest der YouTuber DJ Akademiks vor wenigen Stunden in einem seiner Videos: "Kanye erzählt es jedem in Hörweite. Er versucht, das Gerücht zu streuen, dass Pete Aids hat." Wie Insider gegenüber TMZ erklärten, sorgte das angeblich schon dafür, dass einige besorgte Freunde bei Pete angerufen haben. Eine Quelle, die Kanye nahe steht, dementierte allerdings, dass Kanye jemals so ein Gerücht in die Welt gesetzt habe.

Dass es Kanye nicht passt, dass Kim wieder neu vergeben ist, ist wohl für niemanden eine Überraschung. Immerhin bat er die Mutter seiner vier Kinder noch im Dezember öffentlich zu ihm zurückzukommen. Inzwischen hat Kanye allerdings mit Julia Fox (31) selbst eine neue Frau an seiner Seite.

Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Kanye tatsächlich so ein heftiges Gerücht in die Welt gesetzt hat? Ja, das würde ich ihm schon zutrauen. Nein, das würde er niemals machen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de