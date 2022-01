Für Marlene Lufen (51) platzte am Donnerstag der große Traum vom The Masked Dancer-Pokal! Im Finale konnte sich nämlich Oliver Petszokat (43) als Affe den Sieg sichern. Die beliebte Moderatorin schaffte es als kunterbuntes Zottel nach etlichen spektakulären Performances immerhin auf den zweiten Platz – damit verfehlte sie den Sieg also ganz knapp. Gegenüber Promiflash machte Marlene jetzt klar, dass sie deshalb aber keinesfalls enttäuscht ist – im Gegenteil!

"Ich bin superstolz auf mich. Es war ein so toller Abschluss und ich bin sehr zufrieden mit Platz zwei", freute sich Marlene jetzt im Promiflash-Interview. Sie habe im Finale zwar noch mal ihr ganzes Können zeigen können – Oli P. habe dann aber einfach verdient gewonnen. "Er ist einfach der geilere Tänzer!", betonte die 51-Jährige. Und das, obwohl die Moderatorin bereits zehn Jahre lang Jazz Dance gemacht habe und Tanzen sehr liebe.

Im Nachhinein sei Marlene einfach froh, es bis ins letzte Duell geschafft zu haben. "Dass ich diese ganze Reise und dieses Wahnsinnstanztraining erleben durfte – das hat mich wirklich erfüllt!", schwärmte sie und fügte hinzu: "Und dann dieses schöne Ende. Alles, was das Rateteam gesagt hat, war wohltuend, schön und glückspendend. Ich bin einfach sehr happy."

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, TV-Moderatorin

ProSieben/Willi Weber Marlene Lufen und Matthias Opdenhövel im "The Masked Dancer"-Finale

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, TV-Moderatorin

