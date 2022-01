Weint sich Tara Tabitha (28) ihre TV-Karriere kaputt? Von der einstigen Ex on the Beach-Teilnehmerin hatten sich viele im Dschungelcamp großartige Unterhaltung erhofft. Der Grund: In der Vergangenheit hat die Österreicherin mit ihrer zickigen Art schon für viel Drama, aber auch einige lustige Momente gesorgt. Aber im Südafrika-Lager hatte sie großen Liebeskummer – denn Filip Pavlovic (27) erwiderte ihr Interesse an ihm nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (32) befürchten im Promiflash-Interview: Taras Tränen könnten für sie bittere Folgen haben.

Dass die 28-Jährige ihre Gefühle für den Bachelorette-Boy nur vorspielte – wie einige Zuschauer zuletzt vermutet hatten – glauben die beiden Kölner nicht. Sie sind sich aber sicher, dass Tara sich keinen Gefallen mit ihrem ständigen Gejammer tut. "Sie ist so damit beschäftigt, dass sie den Sinn der Show vergessen hat. Sie muss aufpassen, dass sie nicht als eine der Ersten rausfliegen wird. Sie weiß gar nicht, was für Konsequenzen das mit sich ziehen kann", befürchtete Rafi im Gespräch mit Promiflash. Da hatte er einen guten Riecher. Denn Tara musste tatsächlich als Erstes ihren Platz am Lagerfeuer räumen. Sein Partner und Ex-Prince Charming-Kandidat Sam geht sogar noch weiter – er befürchtet härtere Folgen: "Sie wird sich denken: 'Ich habe zugesehen, wie ich meine Karriere ruiniert habe.' Filip bedeutet ihr Karriere-Aus."

Für das Paar ist klar: Kein Sender wird in Zukunft auf Tara setzen. "Sie kommt mir sehr labil vor. Man weiß, in diesen Shows ist alles sehr intensiv", schilderte Rafi. Womöglich seien der Druck und die Herausforderung in dem Format einfach zu viel für die Ex von Eric Sindermann (33).

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+

Anzeige

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de