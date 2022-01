Cathy Hummels (33) nimmt dieses Thema gelassen! Momentan scheint es der hübschen Influencerin richtig gut zu gehen. Auf Social Media lässt sie ihre Fans an ihrem Leben mit ihrem Sohnemann Ludwig (4) und Hundedame Moon fast täglich teilhaben. Zurzeit ist die Beauty in Thailand als Moderatorin für Kampf der Realitystars unterwegs. Was auffällt: Cathy stahlt förmlich! Und auch vor ihrem bereits 34. Geburtstag lässt sie sich die Laune nicht vermiesen – im Gegenteil: Denn Cathy freut sich auf den Start in ein neues Lebensjahr!

Auf Instagram stellte die TV-Moderatorin jetzt in einem Post klar: Sie wird 34 und es macht ihr nichts aus! In der Aufnahme, welche offenbar in Thailand geknipst wurde, posiert Cathy ganz selbstbewusst. "Ich freu mich immer noch auf meinen Geburtstag. Ein Problem mit dem Älterwerden habe ich nicht", schrieb sie dazu. Nach einem durchwachsenen 33. Lebensjahr, mit vielen Spekulationen um ein mögliches Ehe-Aus mit ihrem Gatten Mats Hummels (33) bis hin zu heftigen Anfeindungen im Netz, scheint Cathy mehr als bereit für ein neues Kapitel.

Bis es so weit ist, genießt sie augenscheinlich mit vielen positiven Gedanken und einer ordentlichen Prise Sonnenschein ihre letzten Tage vor ihrem Geburtstag. Die Zeit in Thailand scheint Cathy richtig gutzutun. Denn auf all ihren aktuellen Aufnahmen wirkt sie einfach nur richtig happy.

cathyhummels / Instagram Cathy Hummels in Thailand im Januar 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2022

