Dominik Stuckmanns (30) Oma hätte Serkan Yavuz (28) sicherlich die Leviten gelesen! Am vergangenen Mittwoch lief die erste Folge von Der Bachelor im Free-TV. Die Fans lernten dabei nicht nur den neuen Rosenverteiler, sondern auch seine Familie besser kennen. Dominiks Großmutter freut sich ganz besonders auf das Liebes-Abenteuer ihres Enkels – sie hat nur eine Bitte: Der Frankfurter soll in der Fernsehsendung keine Babys zeugen. Bald-Papa Serkan hält von diesem Wunsch nicht viel – immerhin ist sein noch ungeborenes Kind während Bachelor in Paradise entstanden.

"Die Sendung ist noch keine fünf Minuten gelaufen – da wird von der Oma gesagt: Dominik, bitte mach keine Babys", zeigt sich der Regensburger bei "Check & Roses – Der Bachelor-Talk mit Serkan und Samira" auf YouTube gespielt entrüstet. Offenbar fasst er den Ratschlag von Dominiks Omi als kleinen Seitenhieb gegen ihn und seine Freundin Samira Klampfl (28) auf. Die beiden haben sich bei "Bachelor in Paradise" nicht nur ineinander verliebt – sie haben dort auch ihr Baby gezeugt. Das Kind, das das Paar erwartet, dürfte dem Frauenarzt zufolge ungefähr zur Zeit der Dreamdates entstanden sein.

Aus diesem Grund hat der 28-Jährige einen anderen Rat für den neuen Bachelor. "Was soll das? Da soll geknattert werden – wie bei Serki. Ein 'Bachelor in Paradise'-Baby – das ist doch das Wahre, die kleine Prinzessin, die wir jetzt kriegen", stellte er klar.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Yasmin Vogt und Bachelor Dominik Stuckmann

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

