Hier hat sie wohl ausnahmsweise mal nicht selbst nachgeholfen! Kourtney Kardashian (42) teilte ein Foto von sich im Netz, auf dem ihr Po ungewöhnlich groß erschien. Aufgrund der Photoshop-Historie der Kardashian-Jenner-Schwestern witterten die Fans natürlich direkt einen erneuten Bearbeitungs-Fail. Wegen der immensen Kritik löschte die Unternehmerin das Bild dann auch direkt wieder. Jetzt bezog Kourtney Stellung zu dem diskutierten Schnappschuss.

Kourtney postete das Bild im engen Leopardenmantel erneut in ihrer Instagram-Story, jedoch nicht unkommentiert. "Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Das ist ein Fan-Edit", wehrte sie sich gegen die Spekulationen. Das Bild sei also nicht von ihr, sondern von einem Follower so bearbeitet worden. "Anstatt eure Zeit mit dem Analysieren von bearbeiteten Fotos von mir zu vergeuden, solltet ihr lieber meiner Marke folgen", forderte der Reality-TV-Star sein Publikum auf.

Der XXL-Hintern geht also wohl nicht auf Kourtneys Kappe – so eine Bearbeitung wäre dennoch keine Seltenheit unter den Kardashians, die immer wieder mit ihren fehlerhaften Fotoretuschen Schlagzeilen machen. Zuletzt hatte Kourtneys Schwester Kim (41) auf heißen Strandfotos offenbar versucht, ihre Beine dünner zu retuschieren. Das missglückte: Auf dem geposteten Bild fehlte ihr ein ganzes Stück ihrer Wade.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Januar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Instagram / kourtneykardash Kim Kardashian mit ihrer Schwester Kourtney

