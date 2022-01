Ob Kourtney Kardashian (42) hier etwas nachgeholfen hat? Immer wieder fällt die Kardashian-Jenner-Familie mit ihren schlecht retuschierten Bilder im Netz auf. So erwischten die Fans beispielsweise erst vor wenigen Wochen Khloé (37) dabei, wie sie eines ihrer Fotos erneut schlecht bearbeitete. Nun könnte sich ein Keeping up with the Kardashians-Star gleich den nächsten Patzer geleistet haben. Den Fans fiel auf, dass Kourtney ihren Hintern augenscheinlich voluminöser gezaubert hat.

In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Persönlichkeit nun einen Schnappschuss von sich - gehüllt in einen Leopardenmantel und umkränzt von lieblichem Blumenflor -, auf dem ihr Po ungewöhnlich groß aussah. Augenscheinlich hatte die dreifache Mutter die Aufnahme zunächst bearbeitet, bevor sie sie auf ihrem Profil hochlud. Doch der Photoshop-Fail blieb nicht unbemerkt. Unter einem Repost auf Reddit zeigten sich viele Fans über die Tatsache verblüfft, dass Kourtney anscheinend den Drang verspürte, ihren eh schon runden Po noch größer schummeln zu wollen. "Was zur Hölle, warum? Das muss ein Scherz sein" oder "Das ist peinlich", lauteten nur einige der zahlreichen Kommentare.

Doch andere Nutzer schienen sich sicher zu sein, dass die 42-Jährige das Foto absichtlich so schlecht bearbeitet habe. So vermuteten die User, dass sich Kourtney mit ihrem Bild über Kims letzten missglückten Post lustig machen wollte und andere glaubten, dass sie ihre Abonnenten schlichtweg verarschen wolle. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich um einen sarkastischen Post handelt, mit dem sie ihre Schwestern [...] auf die Schippe nimmt", kommentierte beispielsweise ein anderer Fan.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Januar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Januar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Dezember 2021

