Die Let's Dance-Familie heißt Zsolt Sándor Cseke herzlich willkommen! Am Donnerstag hatte das Warten endlich ein Ende: Nachdem die Promi-Tänzer der kommenden Staffel bereits gelüftet wurden, wurde jetzt auch verraten, welche Profi-Tänzer mit ihnen das Parkett unsicher machen werden. Was viele Fans besonders freute: Unter anderem ist Ekaterina Leonova (34) wieder dabei! Aber huch, da war ja auch ein ganz neues Gesicht: Zsolt Sándor Cseke ist erstmals mit von der Partie!

Wer ist der neue Tänzer im Bunde? Zsolt kommt laut RTL ursprünglich aus Rumänien und lebt seit dem Jahr 2015 in Deutschland. Der 33-Jährige hat wie alle professionellen Tänzer bei "Let's Dance" jede Menge Erfolge in dem Sport zu verzeichnen. So wurde er zum Beispiel sowohl im Jahr 2016 als auch 2017 Norddeutscher Meister sowie rumänischer und ungarischer Vizemeister.

Seit dem 14. Lebensjahr tanzt Zsolt bereits. Auch die Frau an seiner Seite ist keine Unbekannte: Seine Partnerin ist "Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev! Mit ihr Gewann der gebürtige Rumäne mehrere Titel. Im Jahr 2015 zog er zu seiner Liebsten von Rumänien nach Bremen. Auch Malika ist dieses Jahr als Profitänzerin dabei.

Getty Images Ekaterina Leonova im März 2015

RTL Die "Let's Dance"-Kandidaten 2022

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev im Juni 2021

