Jennifer Lange (28) hat die Nase voll! Im Zuge ihrer Bachelor- und Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme musste die Influencerin ziemlich viel harte Kritik einstecken. Doch auch danach hatte sie keine Ruhe von missgünstigen Kommentaren. Zuletzt wurde sie vor allem wegen ihrer Figur geächtet. Denn in den Augen mancher Follower sei sie knochig und viel zu dünn. Das möchte sich Jenny aber nicht gefallen lassen und macht ihren Hatern nun eine Ansage!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 28-Jährige: "Ich denke, jeder von uns ist mal mit dem Thema in Berührung gekommen – 'du bist zu dick', 'du bist zu dünn' oder zu was auch immer." Sie frage sich allerdings, was der Sinn hinter solchen Äußerungen sei. Sie habe schließlich schon am eigenen Leibe erfahren, wie schlimme Auswirkungen so etwas haben könne. "Mit acht, neun Jahren habe ich damals von einer sehr nahestehenden Person gesagt bekommen: 'Du bist magersüchtig.' Was macht das mit einem Kind? Meine Reaktion darauf war: 'Ich will dick werden.' [...] Ich denke, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug. Dabei sind das einfach meine Gene", erklärte die gebürtige Bremerin. Sie sei von Natur aus schlank und athletisch, wofür sie sehr dankbar sei. Sport mache sie zwar auch, aber nicht jeden Tag.

Jenny legte ihrer Community deshalb ans Herz, nicht auf andere, sondern lediglich auf sich selbst zu hören: "Fühle immer in dich rein, beobachte dich und höre auf die Signale deines Körpers." Sie selbst habe inzwischen gelernt, mit den negativen Äußerungen bezüglich ihrer Figur umzugehen.

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im Dezember 2021 in Südafrika

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de