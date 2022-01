Daniel Lopes' (45) Familienplanung ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Im September 2020 bekamen der einstige DSDS-Star und seine Frau Magna ihr erstes gemeinsames Kind. Der Sänger hat bereits zwei Söhne mit den Namen Giulien und Joel aus früheren Beziehungen. Aktuell startet der 45-Jährige mit den SixxPaxx durch und tingelt mit den Strippern durch Deutschland. Trotz Arbeitsstress macht er sich offenbar viele Gedanken um sein Privatleben. Im Promiflash-Interview verriet Daniel: Er und Magna können sich sogar weitere Kinder vorstellen!

"Magna und ich haben uns Gedanken gemacht, wann und ob wir ein weiteres Kind haben wollen", erklärte Daniel gegenüber Promiflash. Dabei setzte die Brünette ihrem Mann jedoch Bedingungen: Sie möchte, bevor es so weit ist, die Zeit mit ihrem Erstgeborenen Ravi auskosten. "Für sie ist es wichtig, ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken", betonte der frühere Dschungelcamp-Bewohner.

Bevor ein weiteres Kind ansteht, möchte Magna auch mehr Fuß in Deutschland fassen. Der Grund: Daniel wohnte einige Jahre mit seiner Frau in ihrem Heimatland Brasilien. Inzwischen lebt das Paar mit seinem Sohn hierzulande. "Wenn wir uns in Deutschland besser etabliert haben, kann man über ein zweites Kind nachdenken", gab Daniel Magnas Worte wider.

