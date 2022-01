Sie bekommt seine Aufgaben! Prinz Harry (37) verließ einige Zeit nach der Hochzeit mit Herzogin Meghan (40) das britische Königshaus und zog sich in die USA zurück. Wegen dieses Schritts verlor der Enkel der Queen (95) bereits seine militärischen Ehrentitel. Auch seinen Status als "Counsellor of State", der ihm erlaubte, Amtsgeschäfte im Namen seiner Oma auszufüllen, wird ihm wohl entzogen werden. Und es geht noch weiter: Herzogin Kate (40) soll nun eine Schirmherrschaft von ihm übernehmen.

Wie Daily Mail berichtete, wird Kate bald Prinz Harrys Patronat für die englische Ruby Football Union und die Rugby Football League übernehmen. Der Sohn von Prinz Charles (73) hatte im Februar 2021 alle seine Schirmherrschaften an die Queen zurückgeben müssen, nachdem er seinen Rücktritt aus den royalen Pflichten verkündet hatte. Das Sport-Patronat wäre das erste, das die Queen neu vergibt. Und das hat einen Grund: Nächsten Monat findet die inoffizielle Europameisterschaft im Rugby statt, weswegen die Übergabe erforderlich wird.

Tatsächlich ist Kate als Patron für den Rugby-Verband sehr passend. Die dreifache Mama ist ein großer Fan der Sportart und zeigte schon selbst, was sie darin so drauf hat. Doch die neue Aufgabe wird auch für eine familieninterne Rivalität sorgen! Denn Kates Ehemann Prinz William (39) ist der Patron von Kates schärfstem Konkurrenten: Er vertritt das Rugby in Wales.

Getty Images Herzogin Kate am 8. Dezember in London

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry in London, 2017

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim City of Derry Rugby Club im September 2021

