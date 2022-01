Nick Kyrgios (26) ist wieder runter vom Single-Markt! Der australische Tennisspieler rückte in den vergangenen Jahren besonders wegen einer Menge Wutausbrüche bei vielen sportlichen Turnieren in den Fokus der Medien. Doch auch mit seinem Liebesleben machte der Sportler Schlagzeilen. Ende Oktober 2021 zog er unter seine On-off-Beziehung mit Chiara Passari endgültig einen Schlussstrich. Jetzt ist Nick aber wieder in festen Händen!

Auf Instagram teilte Nick bereits mehrere Schnappschüsse von sich und seiner neuen Partnerin Costeen Hatzi. Was auf den Aufnahmen direkt ins Auge sticht: Der Sportler strahlt bis über beide Ohren. "Ich stehe hinter dir, wie du hinter mir stehst", schrieb er in einem Post. Wann und wo es zwischen den beiden Turteltauben funkte, wollte Nick seinen Fans bisher noch nicht verraten. Doch seit gestern dürfte nun auch die ganze Tennis-Welt von seinem Liebesglück erfahren haben.

Bei den Australian Open sackte Nick im Doppel mit seinem Partner Thanasi Kokkinakis ganz überraschend die begehrte Grand-Slam-Trophäe ein. Auf Social Media teilte die Beauty daraufhin ein Video, in dem sie überwältigt auf den Tennisplatz stürmt und sich das Paar anschließend ganz verliebt umarmt und herzt. "Ich liebe dich so sehr und bin so stolz auf dich", schrieb sie dazu.

costeenhatzi / Instagram Tennis-Star Nick Kyrgios und Costeen Hatzi im Januar 2022

costeenhatzi / Instagram Nick Kyrgios und Costeen Hatzi bei den Australien Open 2022

costeenhatzi / Instagram Der Sportler Nick Kyrgios und seine Freundin Costeen Hatzi

