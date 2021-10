Ziehen Nick Kyrgios (26) und Chiara Passari endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung? Der Tennisspieler machte im vergangenen Jahr öffentlich, dass er und das Model ein Paar sind. Allerdings kriselt es zwischen den beiden immer wieder Mal und sie gingen bereits des Öfteren getrennte Wege – zumindest kurzzeitig. Ist es jetzt endgültig aus zwischen dem Sportler und seiner On-Off-Flamme? Nick teilte jetzt ein Nacktbild mit einer anderen Frau und Chiara reagierte darauf sehr eindeutig.

Auf ihrem Instagram-Kanal repostete die Influencerin vor wenigen Tagen ein Foto, das Nick nackt im Bett zeigt. Beim genaueren Hinsehen können die Fans erahnen, dass in seinen Armen eine Frau liegt – ebenfalls nackt oder zumindest mit wenig Textil. Viele Follower waren sich schon, als das Bild in Nicks Story erstmals auftauchte, unsicher, ob es sich bei der Unbekannten überhaupt um seine Freundin Chiara handelt. Und sie sollten recht behalten. Chiara kommentierte ihren Repost mit eindeutigen Worten: "Das nackte Mädchen in seinem Bett bin übrigens nicht ich. Hoffe, das klärt alles."

Ob die zwei aus diesem Grund auch so heftig gestritten hatten? Nach einem Tennisspiel im Ausland musste Nick zurück in Australien ein paar Tage in einem Quarantänehotel verbringen – eigentlich an der Seite seiner Liebsten. Allerdings zofften sie sich laut australischen Medien so krass, dass die Polizei anrücken musste.

Instagram / chiarapassari Nick Kyrgios mit einer unbekannten Frau

Instagram / chiarapassari Influencerin Chiara Passari

Getty Images Tennisstar Nick Kyrgios

