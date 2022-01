Sie ist aber ganz schön gewachsen! Seit über einem Jahr sind Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) im absoluten Familienglück: Im August 2020 sind die beiden zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden – für Orlando nach Söhnchen Flynn (11) also Baby Nummer zwei. Seitdem genießen sie die Zeit in vollen Zügen, doch diese vergeht offensichtlich ganz schön schnell: Katy und Orlandos Töchterchen Daisy ist nämlich schon ganz schön groß geworden!

Paparazzi erwischten das Paar mit seiner Tochter am Freitag in New York. Total entspannt besuchten die drei ein wahres Paradies für Kinder – den Spielzeugladen FAO Schwarz. Auf den Bildern fällt vor allem eines auf: Klein-Daisy hat einen ordentlichen Schub gemacht und ist ziemlich gewachsen. In ihrem rosafarbenen Jogginganzug und den pinken UGG Boots ist Katy und Orlandos Mini-Me ziemlich süß gekleidet.

Erst vor Kurzem betonte die 37-Jährige, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle als Mama aufgeht. "Es ist wichtig für mich, dass ich mich auch als Mutter fühle und Daisy macht mich am glücklichsten", erzählte Katy im Interview mit Modern Luxury Dallas. Ihre Arbeit als Musikerin wolle sie dabei aber zu keiner Zeit vernachlässigen.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

