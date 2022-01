Ihre Rolle als Mutter nimmt sie vollständig ein! Im Dezember wurde Dagi Bee (27) erstmals Mama. Die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) sind stolze Eltern von Sohnemann Nelio. Auf Social Media lässt sie ihre Fans an ihrem Alltag als Neu-Mama regelmäßig teilhaben. Mit süßen Schnappschüssen zeigt die Beauty allen, wie happy sie gerade ist. Aber sie teilt auch die Realität: Denn nach der Geburt hat Dagi für eine Schönheitsroutine kaum noch Zeit!

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin dazu ein ehrliches Update. Mit müdem Gesicht saß sie an ihrem Schminktisch. Wie Dagi verriet, trage sie gerade keine gemachten Wimpern. Zudem müssten ihre Fingernägel dringend gemacht werden und ihre Haare könnten auch mal wieder einen Friseurbesuch vertragen. Doch dafür hat Dagi gerade keine Zeit – was aber nicht weiter schlimm sei. "Für wen soll ich mich hübsch machen? Für Eugen? Der hat mich doch schon geheiratet", scherzte sie grinsend.

Das Thema Beauty ist der Neu-Mama augenscheinlich gerade ziemlich egal. Denn knapp einen Monat nach der Geburt von ihrem Söhnchen hat sie offenkundig nur Augen für ihren kleinen Schatz. Dass dieser bereits vier Wochen auf der Welt ist, kann die YouTube-Bekanntheit immer noch kaum fassen. "Unser Baby ist ein Monat alt", verkündete Dagi stolz im Netz.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

