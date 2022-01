Wie verhalten sich Amira (29) und Oliver Pocher (43) nach den jüngsten Geschehnissen? Seit der heftigen Flutwelle im Sommer 2021 leben die Podcasterin und ihr Ehemann mit den Kindern vorübergehend im Haus von Pietro Lombardi (29). Doch vor wenigen Tagen folgte der große Schock: Bei ihnen wurde eingebrochen – und das, obwohl sie zum Zeitpunkt des Raubs zu Hause waren! Treffen die Pochers nach den schrecklichen Geschehnissen nun besondere Vorkehrungen? Das verriet Amira jetzt.

In ihrer Instagram-Story gab die 29-Jährige im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie keine Angst vor einem weiteren Einbruch habe – und das, obwohl sie gerade mit ihrer Familie im Urlaub ist. "Es gibt natürlich Alarmanlagen", berichtete sie. Außerdem werde die Gegend rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst überwacht. Doch laut Amira gebe es sowieso nichts mehr zu holen: Alle Wertgegenstände habe sie an einen sicheren Ort gebracht.

Wie schlimm der Vorfall für die Zweifach-Mama wirklich war, ließ sie bereits vor wenigen Tagen in ihrem Podcast "Die Pochers hier!" durchblicken. "Ich bin weinend eingeschlafen und ich bin weinend aufgewacht, weil es einfach so unfassbar schlimm ist, dass Menschen so skrupellos sein können", gab die "Prominent"-Moderatorin ehrlich zu.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Podcasterin

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher, Podcaster

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

