In Team Blau bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser will einfach keine Harmonie einkehren! Schon in den vergangenen Folgen fiel Nico immer wieder mit seiner bockigen Art auf. Als er beim Sport an seine Grenzen kam, legte er sich sogar mit seinem Coach Ramin Abtin (49) an. Dieses Verhalten geht auch seinen Mitstreitern auf die Nerven. Aus diesem Grund kochen die Gemüter im blauen Team hoch!

In der aktuellen Folge kritisieren seine Mitcamper Nico offen. Die ständige Zickerei des 20-Jährigen ist ihnen ein Dorn im Auge. "Ich glaube, manchmal, wenn er sehr sauer auf sich ist, dass er seine Emotionen dann nicht im Griff hat", äußert die Teilnehmerin Becki. Als der Erftstädter bei einer Challenge dann schon wieder quer schlägt und meckert, platzt seinen Teammitgliedern der Kragen. Sabine hat die Nase voll: "Bei Nico hab ich den Eindruck, es ist Hopfen und Malz verloren, wenn ich ehrlich bin. Er nimmt nichts an." Auch Philipp beschwert sich bei der Gruppe: "Manchmal will er Aufmerksamkeit, manchmal ist ihm langweilig. Ich kann nicht sagen, was bei ihm im Argen liegt. Mich nervt es einfach nur."

Trainer Ramin sind die Unstimmigkeiten innerhalb seines Teams ebenfalls aufgefallen. "Nico hat aufgrund seiner Erfahrungen, die er bis jetzt in seinem Leben gemacht hat, Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen. Nico neigt dazu, wenn man ihm Dinge sagt, dass er das sofort als Kritik aufnimmt", erklärt er das Verhalten seines Schützlings. Damit ecke der jüngste Show-Teilnehmer allerdings immer wieder an.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

