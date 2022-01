Sie macht jetzt ihr eigenes Ding! Ende November vergangenen Jahres riefen Laura Müller (21) und ihr Mann Michael Wendler (49) ihren Only Fans-Account ins Leben. Dort versprach das Paar gegen Trinkgeld einiges an sexy Content zu zeigen. Zu Weihnachten überraschten sie ihre Fans auf der Erotik-Plattform mit einem Adventskalender. Zudem präsentierte sich Laura dort sogar komplett nackt. Ein Profil mit ihrem Schatz reichte ihr aber offenbar nicht aus: Denn Laura hat jetzt einen Solo-Account!

Auf OnlyFans verkündeten die Wahlamerikaner nun: "Heute ist es endlich so weit und die heißen Topnews werden gelüftet. Ab sofort könnt ihr Laura auf ihrer eigenen Only Fans-Seite folgen", offenbarten die Wendlers. Fortan will die 21-Jährige ihren Fans für 49,99 Euro monatlich auf ihrem eigenen Account offenbar ordentlich einheizen! Worauf genau sich die User freuen können, verrieten die Eheleute in ihrer Ankündigung nicht.

Ihre Fans erwarten für diesen Preis höchstwahrscheinlich aber einiges von der Beauty. Zuletzt dürften Laura und Michael die User mit Bildern, wie beispielsweise von einem gemeinsamen Pizza-Date, eher ziemlich gelangweilt haben. Etwas feuriger wurde es jedoch kurzzeitig, als die Influencerin die Aufnahmen von ihrem Playboy-Shooting online stellte. Das dürfte Laura im Nachhinein aber bereut haben – das Magazin reichte anschließend eine Klage gegen sie ein.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Ehefrau Laura Müller im Januar 2022

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

