Dürfen Shania Tyra Geiss (17) und Davina Shakira Geiss (18) selbst entscheiden, was sie so alles ins Netz stellen? Die Töchter der Millionäre Robert (58) und Carmen Geiss (56) sind inzwischen 17 und 18 Jahre alt – und haben sich zu hübschen jungen Frauen entwickelt! Daraus machen die beiden Reality-TV-Stars auch kein Geheimnis: Die Influencerinnen veröffentlichen auf Social Media ziemlich heiße Bikinibilder und mehr von sich. Da stellt sich natürlich die Frage: Dürfen Carmen und Robert eigentlich noch mitentscheiden, was Shania und Davina posten können und was nicht?

Gegenüber Promiflash verriet der Vater der Mädchen jetzt: "Ich bin da komplett raus, da wird Mama gefragt. Wenn Mama sagt: 'Geht und ist okay', dann stehe ich da voll dahinter, dann lege ich da auch kein Veto mehr ein." Weiter betonte Robert: "Meine Kids machen jetzt nichts, was irgendwie anstößig ist. Und ein Foto mit 17 oder 18 im Bikini – da sehe ich überhaupt kein Problem." Aber eine Sache gäbe es da schon, mit der der Unternehmer ein Problem hätte: "Wenn sie jetzt Nacktfotos im Playboy machen würden mit 18, dann würde ich mein Veto einlegen!"

Carmen ergänzte im Promiflash-Interview: "Natürlich haben sie sehr schöne Figuren. Ich habe mit 17 schon im Bikini auf der Bühne gestanden. Wie soll ich meinen Kindern verbieten, ihre schönen Körper der Welt zu zeigen? Das habe ich ja auch getan." Abschließend stellte das einstige Fitness-Model klar: "Wenn man einen schönen Körper hat, dann kann man ihn ja auch zeigen."

Instagram / shania__geiss Shania Geiss auf Corsica

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss in Saint-Tropez

