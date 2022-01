Sie setzt sich in Szene! Davina Geiss (18) stand von Kindesbeinen an für die TV-Show Die Geissens vor der Kamera. Seitdem die Brünette im vergangenen Jahr volljährig wurde, ist ihr anzumerken, dass sie hin und wieder durchaus aus dem Familienumfeld ausbrechen möchte: So zog Davina etwa mit ihrer kleinen Schwester Shania (17) in eine eigene Wohnung. Wie sehr sich Davina nun aufs neue Jahr freut, zeigte sie ihren Followern mit einem heißen Schnappschuss!

Auf dem Foto, das die 18-Jährige jetzt auf Instagram postete, steht sie mit dem Rücken zur Kamera und schaut lasziv über ihre rechte Schulter. Obwohl sie den Blick beruflich stets nach vorne gerichtet hat, schaut die Beauty hier gerne zurück und stellt ihre wohlgeformte Kehrseite in den Fokus. "Auf ein neues Kapitel", schrieb Davina unter den Beitrag, garniert mit dem Hashtag #2022.

Davinas Fans waren ob des hotten Anblicks schier außer sich. "Klasse Bilder von dir, du siehst megasüß aus", schrieb eine begeisterte Userin unter den Post. Viele weitere pflichteten ihr bei und kommentierten fleißig mit Herz- und Flammen-Emojis.

RTLZWEI Shania und Davina Geiss

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im Januar 2022

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

