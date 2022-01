Bei Britney Spears (40) geht es zurzeit drunter und drüber! Zwar hat die Popikone den Vormundschaftsprozess gewonnen und konnte sich endlich von ihrem Vater Jamie Spears (69) lösen, doch entspannen kann sich die "One More Time"-Interpretin noch lange nicht. Ihr Erzeuger habe sie sogar ausspioniert und die Gespräche seiner Tochter mit Bild und Ton aufgezeichnet. Und er lässt immer noch nicht locker: Jamie will, dass Britney an einem Verhör teilnimmt!

Berichten von TMZ zufolge möchte der 69-Jährige, dass sich die Sängerin vor Gericht verantwortet. Ihm gehe es dabei vor allem um die Sicherheit von Britneys Kindern und einem angeblichen Drogenkonsum, den er seiner Tochter vorwirft. Auch verlangt er, dass die 40-Jährige Stellung zu den Anschuldigungen nimmt, die sie ihm bezüglich einer 'missbräuchlichen' Vormundschaft entgegengebracht hatte. "Ich fühle mich bedrängt, schikaniert und allein. Ich habe das satt", hatte die Liedermacherin bereits gegenüber einer Richterin erwähnt. Doch Britney muss wohl noch ein bisschen durchhalten...

Dabei sah es jüngst eigentlich danach aus, als würde die US-Amerikanerin ihre Freiheit in vollen Zügen genießen. Erst vor Kurzem postete sie ein sehr eindeutiges Foto: Auf diesem war der Star splitterfasernackt zu sehen – wenn auch mit Zensuren an den intimen Stellen. Stolze 1,5 Millionen Fans waren von diesem Anblick wohl begeistert und drückten prompt den Likebutton.

Getty Images Jamie Spears in Los Angeles, 2008

RS-Jack/x17online.com/ActionPress Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

