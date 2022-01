In wenigen Monaten dürfen sich Fans endlich von dem neuen Batman-Streifen überzeugen. Schon der erste Trailer mit Hauptdarsteller Robert Pattinson (35) hat den einen oder anderen Supporter sprachlos von den Bildschirmen zurückgelassen – nicht zuletzt, weil dieser Streifen so düster wie kein anderer "Batman"-Film zuvor wirkt. Doch bei einer Sache wurden ein paar Zuschauer stutzig: Warum trägt der Fledermausmann auf einmal Kajal? Regisseur Matt Reeves (55) erklärt nun, warum Rob so schwarz geschminkt wurde!

Im Interview mit Esquire plaudert der 55-Jährige über den kommenden Blockbuster. Dabei verrät er auch, warum "Batman" so einen düsteren Look hat. "Man kann nicht diese Haube tragen und dabei darunter nicht so aussehen. Ich hatte einfach die Vorstellung, [die Maske] abzunehmen und darunter zu schwitzen und zu tropfen und die ganze Theatralik dieser Figur zu erleben", schildert Matt im Gespräch.

Viele Fans waren zu Beginn auch nicht gerade überzeugt von Robert in der Rolle des "Batman". Doch auch darauf hat der Filmemacher eine eindeutige Antwort. "Es gibt keinen Schauspieler, der bei der Ankündigung, "Batman" in einem der Kinofilme zu spielen, nicht auf Ablehnung gestoßen ist", erzählt Matt in dem Interview weiter.

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson am Set von "Batman"

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei den internationalen Filmfestspielen von Toronto 2019

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de