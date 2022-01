Spielt bald der nächste Grey's Anatomy-Hottie bei Euphoria mit? Seit 2019 begeistert die Dramaserie über US-amerikanische Teenager die Zuschauer. In der HBO-Produktion spielt auch Eric Dane (49) mit und verkörpert den Familienvater Cal Jacobs, der eine Vorliebe für junge Männer hat. Aktuell läuft die zweite Staffel der Show – und die sorgt für einen Wunsch bei den Fans: Nach Eric wollen sie jetzt auch Patrick Dempsey (56) in der Serie sehen!

In einer kürzlich erschienenen Episode wurde ein Einblick in die Jugend von Erics Figur Cal gegeben, in der dieser seine ersten homosexuellen Erfahrungen mit seinem Jugendfreund Derek machte. Derek heißt auch Patricks Rolle in "Grey's Anatomy" und wird dort auch liebevoll McDreamy genannt – kein Zufall, wie die Bewunderer jetzt meinen. "Wenn Derek noch einen Auftritt hat, um Cal zu sehen... Ich denke, wir kennen alle den perfekten Schauspieler, um ihn als Erwachsenen zu verkörpern!", schrieb ein User beispielsweise auf Twitter.

In "Euphoria" musste Eric bereits auch einige pikante Szenen spielen. Unter anderem kommt es schon in der ersten Staffel zu Sequenzen, in denen Cal Sex mit einem minderjährigen Trans-Mädchen (Hunter Schafer) hat. "Diese Szenen waren sehr schwierig zu drehen", gab Eric anschließend zu.

Eric Dane bei der Premiere von "Euphoria", Juni 2019

Schauspieler Patrick Dempsey

Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane bei einem "Euphoria"-Event

