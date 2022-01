Tom Bradys (44) deutete sein Football-Aus schon an. Seit über 20 Jahren spielte der US-Amerikaner Football in der NFL. Für seinen Verein, die Tampa Bay Buccaneers, ist die Saison inzwischen aber schon vorbei: Der Club musste sich in den Play-offs gegen die Los Angeles Rams geschlagen geben. Seither wurde vermehrt darüber spekuliert, ob Tom noch eine weitere Saison spielt. Am Freitag wurde daraufhin publik, dass er offiziell zurücktritt. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe machte der Sportler jedoch Andeutungen zu seiner beruflichen Zukunft: Er wünscht sich nämlich mehr Zeit mit seiner Familie.

Im SiriusXM-Podcast "Let's Go" erzählte der 44-Jährige, dass er die Entscheidung nicht davon abhängig mache, was er, sondern seine Familie wolle: "Ich werde viel Zeit mit ihnen verbringen und herausfinden, was als Nächstes kommt." Er habe zwar auch heute noch viel Spaß an dem Sport, sei aber auch traurig, dadurch weniger Zeit für seine Kinder zu haben: "Nicht zu spielen, das macht auch sehr viel Spaß – wenn ich meine Kinder beim Großwerden, Entwickeln und Wachsen sehen kann." Seine Ehefrau Gisele Bündchen (41) habe ihn sogar schon seit Jahren von einem Rücktritt aus dem Profisport zu überzeugen wollen. Gleichzeitig stehe sie bei jedem Spiel aber auch voll und ganz hinter ihm: "Sie ist meine größte Unterstützerin. Es tut ihr weh zu sehen, wenn ich einen Hit kassiere."

Bereits vor seinem offiziellen NFL-Aus stellte Tom klar, dass er nur dann weitermachen wolle, wenn er in einer guten Verfassung bleibt. "Das Team verdient nicht weniger als mich in absoluter Topform. Und wenn ich das Gefühl haben sollte, nicht mehr auf dem Niveau spielen zu können, um einen Titel zu holen, muss man jemand anderem die Chance geben", betonte der Sportler.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen beim Super Bowl

Facebook / Gisele Bündchen Gisele Bündchen und ihre Kinder Vivian und Benjamin, Oktober 2021

Getty Images Tom Brady im Januar 2022 in Florida

