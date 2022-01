So schön schwanger ist Georgina Rodríguez (28)! Gemeinsam mit dem Star-Kicker Cristiano Ronaldo (36) erwartet die Fitness-Influencerin derzeit zwei weitere Kinder – es werden Zwillinge! Wenn die kleinen Racker auf der Welt sind, wird das Paar insgesamt sechs Kinder haben. Bevor es so weit ist, gönnt die Rasselbande sich gerade einen Familienurlaub in Dubai. Von dort aus veröffentlichte Georgina jetzt ein zauberhaftes Babybauch-Update...

Via Instagram teilte die Beauty eine superschöne Bilderreihe. Hier tobt sie mit ihren drei jüngsten Kinder Alana (4), Mateo (4) und Eva (4) in einem Pool herum – und stellt dabei ihren hübschen Babybauch im Bikini zur Schau. Auf einem besonders süßen Foto küssen die Kids die Kugel von Mama Georgina, in der ihre kleinen Geschwister gerade heranwachsen. Die drei scheinen sich schon sehr auf die Babys zu freuen!

Gestern veröffentlichten Georgina und Cristiano auf ihren Kanälen außerdem ein zauberhaftes Foto von ihrer ganzen Familie. Hier haben alle sechs sich um ein paar Strandliegen versammelt und strahlen in die Kamera. Auch auf diesem Bild ist der kugelrunde Bauch der Brünetten der absolute Eyecatcher.

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldos Partnerin

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez mit ihren Kindern in Dubai

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern

