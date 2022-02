Jennifer Lange (28) verabschiedet sich von ihren Fans. Zuletzt sah sich die Influencerin auf Social Media mit Bodyshaming konfrontiert. Manche ihrer Follower kritisierten, dass die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zu dünn und knochig aussehe. Den Hate im Netz ließ sich der Sport-Fan jedoch nicht gefallen und gab den Kritikern Kontra. Nun teilte Jenny ihren Anhängern ganz überraschend mit, dass sie sich eine Pause von den sozialen Medien genehmigt.

"Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich hau es einfach mal raus: Ich mache eine Social-Media-Pause", verkündete die 28-Jährige am Montag in ihrer Instagram-Story. Anderthalb Monate lange wolle die TV-Bekanntheit von nun an nicht mehr auf der Social-Media-Plattform online gehen. Doch warum entschied sich Jenny für diesen Schritt? "Die letzten zwei, drei Jahre waren echt heavy. Da gab es den ein oder anderen Grund, warum ich diese Pause machen wollte und jetzt ist es so weit", erklärte die gebürtige Bremerin ihren Fans.

Für ihre Auszeit habe sie auch schon einiges geplant. "Ich werde meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten, die ich sehr gerne mit Instagram in Zukunft verbinden möchte", teilte die ehemalige Bachelor-Gewinnerin mit. Sie lasse sich zurzeit zum NRP-Coach ausbilden und wolle sich voll und ganz auf ihre Projekte außerhalb der sozialen Medien konzentrieren. "Das gehört unter anderem zu dieser Social-Media-Pause dazu", fasste sie zusammen.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

