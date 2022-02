Daniela Katzenberger (35) will ihr altes Blond zurück. Erst im vergangenen Juni trennte sich die TV-Persönlichkeit von ihrer wasserstoffblonden Mähne und entschied sich für ein natürlicheres Dunkelblond. Um ihre Typveränderung zunächst noch vor den neugierigen Blicken ihrer Follower geheimzuhalten, trug die Wahl-Mallorquinerin sogar wochenlang eine Perücke. Doch mit ihrer Haarfarbe scheint die Katze nun gar nicht mehr so zufrieden zu sein. So gestand Daniela nun, dass sie ihr "Bitchi-Blond" sehr vermisse.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Goodbye Deutschland-Auswanderin nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie mit ihrer hellblonden Mähne zu sehen war. Leicht lächelnd schaute die Beauty in die Kamera, während sie im Halbschatten posierte. "Ich vermisse mein Bitchi-Blond", kommentierte die 35-Jährige die Aufnahme anschließend. Zudem verwendete die Katze vier Emojis: einen grinsenden Smiley, einen Tränen lachenden Smiley sowie eine blonde Frau und eine Hand.

Auch bei den Followern der The Masked Singer-Teilnehmerin schien der Post gut anzukommen, auch wenn Dani die Kommentare unter dem Foto ausgestellt hatte. Innerhalb der ersten Stunde wurde der Beitrag nämlich bereits fleißig geliked. Auch einige Berühmtheiten fanden wohl Gefallen an dem Post, denn auch sie hinterließen ein "Gefällt mir" unter dem Foto. So gefiel beispielsweise Stefanie Lopez das Bild, die im vergangenen Jahr an der Datingshow Let's Love - Eine Hütte voller Liebe teilnahm.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 2021

