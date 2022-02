Sie können es einfach nicht nachvollziehen! Die Love Island-Bekanntheiten Stephi (27) und Julian (29) hatten ihre Beziehung 2021 bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe gestellt. Die Turteltauben gingen damals gestärkt aus der Show. Das fehlt ihnen bei der diesjährigen Staffel rund um Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (25). Letztere knutschte sogar fremd. Allgemein kritisierten Stephie und Julian gegenüber Promiflash vor allem die Moral in der Frauenvilla!

Im Promiflash-Interview betonte Stephi, dass es nicht schlimm sei, dass die vergebenen Ladys so viel gefeiert haben. "Meinetwegen sollen die Mädels auch miteinander rummachen. Wenn es dann zu weit geht, ist es schon schwierig. Wenn an den Hintern gegrapscht wird und man alles zulässt, weil man zu betrunken ist und den Partner vergisst." Tatsächlich waren die Kandidatinnen Sandra (22), Emmy (22) und Paulina den Verführern des Öfteren ziemlich nah. Auf Stephi und Julian wirkte es so, als hätten sie vergessen, warum sie an dem Format überhaupt teilgenommen haben.

"Es wirkte teilweise eher wie eine Datingshow. Emmy war angepisst, weil sie keiner anmacht, weil sie nicht gut ankommt", schüttelte Julian den Kopf im Gespräch mit Promiflash. Das könne er gar nicht nachvollziehen. Allgemein stand in der aktuellen Staffel nicht wirklich die Beziehung im Vordergrund: "Da wurde eher darauf geachtet, maximale Sendezeit zu kriegen und nicht, was für die Beziehung mitzunehmen", fügte Stephi hinzu.

Als sie vor rund einem Jahr mitgemacht hatten, war ihre Liebe bereits gefestigt. Julian findet, dass die jetzigen Teilnehmer den Treuetest total unterschätzt haben. "Paare, die ein halbes oder ein Jahr zusammen sind, die haben noch nicht diese Basis aufgebaut, um bei so einem Format bestehen zu können", schloss er ab.

