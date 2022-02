Das hat Jimmy Fallons (47) Frau offenbar nicht so gut gefallen... Der US-amerikanische Moderator kann nicht nur eine mega-erfolgreiche TV-Karriere vorweisen. Auch in Sachen Liebe läuft es bei ihm richtig gut. Seit 2007 ist er mit Nancy Juvonen (54) verheiratet. Ihr Glück krönten sie bereits mit gemeinsamem Nachwuchs. Der TV-Star erwies sich nun einmal mehr als cooler Papa und posierte mit seinen Töchtern im Partnerlook: Doch Jimmys Liebste mochte diesen Anblick wohl nicht!

Auf seinem Instagram-Account teilte der zweifache Papa nun mega-stolz ein Bild von sich und seinem Nachwuchs. Jimmy und die Kleinen trugen genau denselben Schneeanzug, aber für den Partnerlook schämte sich Nancy anscheinend sehr. "Meine Frau war peinlich berührt. Das merkte ich daran, wie schnell sie sich bereit erklärte, das Foto zu machen", meinte er ironisch in der Bildunterschrift. Er musste sie wohl etwas länger überreden, das Pic zu knipsen.

Doch die Fans feiern den Beitrag sehr, denn die Kommentarspalte explodierte förmlich. "Diese Schneeanzüge sind so süß, oh mein Gott", schwärmte etwa eine Userin. Andere scherzten jedoch weiter, dass der Hund auf dem Schnappschuss ebenfalls peinlich berührt sei. Aber Jimmy und seinen Kids scheint das vollkommen egal zu sein – sie strahlen in die Kamera.

Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon mit seiner Frau Nancy, Mai 2009

Anzeige

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon und seine Familie, März 2019

Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de