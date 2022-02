Stephan Jerkel (52) und Peggy Jerofke müssen sich den Herausforderungen einer Fernbeziehung stellen! Schon bei Das Sommerhaus der Stars konnten die Zuschauer einen Einblick in die Beziehung der Goodbye Deutschland-Bekanntheiten bekommen. Nach der Show-Teilnahme versicherte das Paar sogar, noch verliebter zu sein als bisher. Nun werden die beiden aber erneut auf die Probe gestellt: Steff will Mallorca hinter sich lassen – anders als Peggy!

In der vergangenen Folge von Goodbye Deutschland trieb der 52-Jährige seinen Plan von einem zweiten Lokal auf Gran Canaria voran – und hatte nach den Dreharbeiten offenbar Erfolg. Via Instagram verkündete Steff seinen Followern: "Ich wollte euch mitteilen, dass ich Ende der Saison Mallorca verlassen werde. Erst mal für sechs Monate." Für ihn und Peggy bedeute das allerdings lediglich eine räumliche Trennung auf Zeit.

Schon in Goodbye Deutschland hatte Peggy allerdings Zweifel an diesem Plan. Für die Blondine sei es unheimlich wichtig, dass ihr Partner, die gemeinsame Tochter und sie zusammen sind. Steff sieht das jedoch lockerer: "Ich pendel dann hin und her, ist doch schön. Dann ist man halt hin und her und sieht sich am Wochenende."

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke mit ihrer Tochter Josephine

