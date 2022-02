Was für ein Outfit! Dass sich Heidi Klum (48) in Szene zu setzen weiß, ist kein Geheimnis. Schon bei den Dreharbeiten für die anstehende Staffel von Germany's next Topmodel gab sich die Chefjurorin in einem heißen Look die Ehre und zeigte ordentlich Haut. Bei der Premiere von Roland Emmerichs (66) neuem Film "Moonfall" erregte das Model inmitten des Starauflaufs nun erneut Aufmerksamkeit: In einem eng anliegenden Lack-Outfit posierte Heidi für die Fotografen!

Bei der Filmpremiere erschien die 48-Jährige in einer hautengen schwarzen Lackhose und trug dazu sexy kniehohe Stiefel. Besonders ins Auge stach allerdings Heidis pralles Dekolleté. In einem ausgeschnittenen Lackblazer ließ die vierfache Mutter tief blicken und präsentierte sich selbstsicher auf dem roten Teppich. Tailliert war das Ganze durch einen engen Gürtel in Lack-Optik.

Ebenfalls ganz in Schwarz und mit tiefem Ausschnitt zeigte sich Halle Berry (55) bei dem Event. Die Schauspielerin zeigte in ihrem kurzen Kleid sogar noch Bein. Auch Sängerin Kelly Rowland (40) trug eine herrliche schwarze Robe. Joey King (22) hingegen sorgte für einen Farbtupfer. Die The Kissing Booth-Darstellerin besuchte die Premiere in einem Hosenanzug in knalligem Blau.

TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Getty Images Kelly Rowland bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Getty Images Joey King bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

