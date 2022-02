Wann teilte Rihanna (33) eigentlich ihrem Vater mit, dass sie ein Baby bekommt? Am vergangenen Montag machte die erfreuliche Neuigkeit die Runde: Die Sängerin und ihr Partner ASAP Rocky (33) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit Monaten spekulierten die Fans bereits um eine Schwangerschaft – jetzt haben sich die Gerüchte also endlich bewahrheitet. Rihannas eigener Vater hat von den Babynews allerdings ziemlich spät erfahren

"Um ehrlich zu sein, habe ich es erst gestern herausgefunden", verriet Ronald gegenüber The Sun. In den vergangenen fünf Jahren habe er aber immer wieder in den Medien gehört, dass seine Tochter schwanger sein soll. Jetzt, wo die Nachricht endlich der Wahrheit entspricht, kann der Senior sein Glück kaum fassen: "Ich bin begeistert!" Sieht ganz so aus, als könnte es Ronald kaum abwarten, endlich Großvater zu werden. Er hoffe sogar schon, dass Rihanna ein Mädchen zur Welt bringe.

Doch wie überbrachte die schwangere Schönheit ihrem Vater überhaupt die News? "Sie rief mich an und sagte, sie hätte gute Neuigkeiten für mich", erzählte Ronald. In diesem Moment habe er automatisch gewusst, was ihm seine Tochter mitteilen wollte. Ohnehin findet Ronald, dass Rihanna nun im perfekten Alter für Nachwuchs sei: "Sie will nicht warten, bis sie in ihren Vierzigern ist. Wer einen guten Kuchen backen will, braucht frische Eier!"

