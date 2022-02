Seit 2018 gehen Hailey (25) und Justin Bieber (27) schon als Ehepaar durchs Leben. Ein Jahr später folgte nach der kleineren standesamtlichen Zeremonie auch eine große kirchliche Feier. Doch seit ihrem Jawort brodelt immer wieder die Gerüchteküche. Die Fans des Promi-Paares spekulieren regelmäßig über eine mögliche Schwangerschaft des Models. Nun spricht Hailey selbst Klartext: Wollen die beiden überhaupt Nachwuchs? Und wenn ja, wann?

Gegenüber dem Magazin WSJ erklärte die 25-Jährige jetzt: "Ich glaube, im Idealfall werden wir es in den nächsten Jahren irgendwann versuchen. Aber es gibt einen Grund, dass man von versuchen spricht, nicht wahr? Man weiß nie, wie lange dieser Prozess dauern wird." Wer schon bis Ende 2022 auf süße Baby-News hofft, den muss Hailey allerdings enttäuschen. "Definitiv noch keine Kinder in diesem Jahr. Ich glaube, das wäre ein bisschen hektisch", erzählte sie.

Dass es immer wieder Spekulationen über mögliche Schwangerschaften gibt, scheint Hailey allerdings ziemlich gegen den Strich zu gehen: "Wenn Frauen heiraten, passiert diese Sache. Alle gehen immer davon aus, dass es so ist: Erst kommt die Liebe, dann kommt die Ehe und dann kommt das Baby. Aber was ist mit all den Dingen, die ich noch beruflich erreichen will?"

Getty Images Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit Ehefrau Hailey und seiner Schwester Bay

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018

