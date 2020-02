Flattert der Klapperstorch bald bei Hailey (23) und Justin Bieber (25) mit einer Lieferung vorbei? Bei dem Promipaar ging bisher immer alles Schlag auf Schlag. Nach nur wenigen Monaten Dating verlobten sie sich – im Herbst 2018 traten sie ein erstes Mal vor den Traualtar. Im September 2019 folgte dann die zweite große Hochzeits-Sause. Und seither warten die Fans nun auf den nächsten Schritt: den Bieber-Nachwuchs! Nun glauben Fans eindeutige Anzeichen erkannt zu haben, dass es schon bald so weit sein könnte.

Die Baby-Indizien lieferte ein Song von Justins neuem Album "Changes", das am 14. Februar veröffentlicht wurde. Der Titel "All Around Me" sorgt doch glatt dafür, dass Supporter überzeugt sind: Hailey ist in freudiger Erwartung – denn das Lied wird mit Babygeräuschen ausgeleitet. Die Sache war damit für viele Twitter-User klar: "Justin und Hailey sind schwanger. Das ist meine Vermutung. Am Ende von 'All Around Me' sind Babygeräusche zu hören. Das kann nur eine Sache bedeuten: Biebs wird bald Vater werden", lautete ein Beitrag. "Wird es bald ein Baby geben?", fragte ein anderer.

Tatsächlich scheint Justins neuer Hit ganz klar eine Liebeserklärung an seine Frau zu sein. Ob bei den beiden tatsächlich ein Baby unterwegs ist, bleibt aber fraglich. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, dass das Model eine Schwangerschaft dementierte. Aufgrund von Bildern, auf denen sich Hailey das Bäuchlein streichelte, hatten einige Portale im November 2019 über Nachwuchs-News im Hause Bieber berichtet.

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey, Januar 2020

ActionPress Hailey und Justin Bieber, November 2019 Miami

MEGA Hailey Bieber im Februar 2020

