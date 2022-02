Morgen ist es so weit: Die 17. Staffel von Heidi Klums (48) Castingshow Germany's next Topmodel geht endlich an den Start! In diesem Jahr hat die Chefjurorin eine besonders vielfältige Riege von Models mit auf die Reise genommen: Es kämpfen kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Kandidatinnen um den Titel. Doch das kommt offenbar nicht bei allen gut an: Heidi erhielt in diesem Jahr viele Absagen von Designern – und zwar aufgrund des diversen Casts!

"Es sind leider sehr viele bekannte Designer abgesprungen, die vorher zugesagt hatten. Der Grund: Die Maße unserer Models", brachte Heidi ihre Enttäuschung jetzt bei einer GNTM-Pressekonferenz zum Ausdruck, bei der auch Promiflash anwesend war. Sie könne es einfach nicht verstehen, dass innerhalb der Modebranche immer wieder Diversity gepriesen werde und der Anspruch dann aber, wenn es darauf ankomme, nicht umgesetzt werde.

Heidi richtete zudem auch noch ein paar Worte direkt an die Modeschöpfer. "Ich möchte den Designern sagen: 'Es ist doch euer Job, Menschen einzukleiden. Und die Konfektionsgröße sollte dabei nicht wirklich eine Rolle spielen'", betonte die Blondine. Welche Labels die GNTM-Aufträge abgesagt haben, verriet sie allerdings nicht.

Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Heidi Klum im Mai 2021 in Los Angeles

