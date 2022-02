Die Luft wird immer enger! Auch heute haben sich die Kandidaten von Das große Promibacken den Aufgaben der Juroren Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt gestellt. Und diese forderten viel Fingerspitzengefühl von Jenny Elvers (49), Detlef D! Soost (51), Sarah Harrison (30), Faisal Kawusi (30) und Natalia Avelon (41). Doch für Jenny hat es dieses Mal leider nicht gereicht. Sie muss heute die Show verlassen!

Die heutigen Aufgaben hatten es wieder einmal in sich: Nachdem die Stars in der ersten Prüfung einen herzhaften Strudel zubereiten mussten, wurde die technische Prüfung dann wieder süß: Schokoladen-Schwäne auf Profiteroles mussten innerhalb von drei Stunden zubereitet werden. Dabei hatten die Kandidaten große Schwierigkeiten, in der vorgegebenen Zeit ihre Schwäne abzuliefern. Zum Abschluss zauberten die Hobby-Bäcker Torten in Marmor-Optik. Am Ende gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Faisal und Jenny. Jenny erhielt nur 1,5 Punkte weniger und musste die Show verlassen!

Die rote Schürze für die beste Bäckerin ging diese Woche wieder einmal – wie schon in den Wochen zuvor – an Sarah. Die Influencerin hatte heute durchweg überzeugt und Betty und Christian vor allem bei der letzten Aufgabe von den Socken gehauen. Stolze 52 Punkte konnte sie mit ihren Kreationen erreichen.

SAT.1 / Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das Große Promibacken" 2022

SAT.1 / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im September 2020

