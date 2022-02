Linda-Caroline Nobat (27) will nichts mehr mit Janina Youssefian (39) zu tun haben! Im diesjährigen Dschungelcamp war es zwischen den beiden Frauen zum Eklat gekommen. In einem Streit beleidigte die Reality-TV-Bekanntheit das einstige Bachelor-Girl rassistisch und wurde daraufhin aus der Show geschmissen. Janina entschuldigte sich im Nachhinein zwar für ihren Fehltritt – doch für Linda spielt das keine Rolle: Sie will keine Aussprache mit ihrer Ex-Mitstreiterin!

Das beteuerte Linda jetzt im Promiflash-Interview. Auf den Konflikt mit Janina angesprochen erklärte sie: "So eine große Aussprache wird nicht mehr stattfinden. Ich glaube, RTL hat da nicht umsonst so hart durchgegriffen und gesagt, ne, so was können wir nicht dulden. Ich brauche keine Aussprache!" Für sie sei in diesem Streit alles gesagt worden und keine weitere Entschuldigung mehr nötig, versicherte die Hanauerin.

Janina dürfte das hingegen anders sehen. Unter Tränen hatte das It-Girl sich nach dem Vorfall zu Wort gemeldet und beteuert, ihre Äußerungen seien nicht rassistisch gemeint gewesen: "Als Rassist bezeichnet zu werden, was man nicht ist. Ich fühle mich seelisch total kaputt und ich fühle mich wie im falschen Film!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

