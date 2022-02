Ist Chris Evans (40) etwa wieder in festen Händen? Seit seiner Trennung von Jenny Slate (39) Anfang 2018 gibt es immer wieder Gerüchte darüber, dass der Schauspieler frisch verliebt sein soll. Während seine Ex-Freundin kürzlich verriet, dass sie ihren Liebsten im eigenen Wohnzimmer heiratete, schien der "Captain America"-Darsteller sein Single-Leben bis zuletzt noch zu genießen. Jetzt soll Chris allerdings die Netflix-Schönheit Alba Baptista (24) daten.

Wie The Sun nun berichtete, scheinen sich die Fans des in Massachusetts geborenen Darstellers sogar ziemlich sicher zu sein, dass Chris sein Herz mittlerweile an Alba verschenkt hat. So fiel den Usern beispielsweise auf, dass sich die hübsche Portugiesin und der Filmregisseur seit dem vergangenen Jahr gegenseitig auf Instagram folgen. Zudem hat die 24-Jährige auch Chris' Bruder Scott und dessen Partnerin auf der Social-Media-Plattform abonniert. Auch einige Posts des jeweils anderen versahen die angeblichen Turteltauben mit Likes.

Nachdem es um den Jahreswechsel dann Gerüchte gegeben hatte, dass Chris und Alba Silvester gemeinsam in Los Angeles verbrachten, kamen Anfang des Monats erneut Spekulationen über eine Liaison der beiden auf. So vermuteten die Follower des 40-Jährigen, dass er sich in Lissabon aufhalten könnte, um die "Warrior Nun"-Darstellerin in ihrer Heimat zu besuchen. Das machten die Supporter an seiner Hotelsuite fest, die haargenau wie ein Zimmer im Four Seasons Hotel dort aussieht. Weder Chris noch Alba haben sich bisher jedoch zu den Liebesgerüchten geäußert.

Alba Baptista, Schauspielerin

Schauspieler Chris Evans

Alba Baptista im September 2019

