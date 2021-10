Was geht da zwischen Selena Gomez (29) und Chris Evans (40)? In Sachen Liebe hat die Musikerin bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Die Beziehungen zu ihren Verflossenen – darunter auch Justin Bieber (27) – bezeichnete sie sogar als "verflucht". Dem könnte nun womöglich The Avengers-Star Chris Evans Abhilfe schaffen. Im Netz wird wild spekuliert, ob sich zwischen Selena und dem Schauspieler ein Flirt anbahnt!

Den Anstoß zu den Liebesgerüchten lieferten die Social-Media-Aktivitäten des 40-Jährigen. Chris folgt Selena seit Kurzem nämlich auf Instagram. Hinzu kommt, dass die 29-Jährige bei "Watch What Happens Live" zuvor zugegeben hatte, für den "Captain America"-Darsteller zu schwärmen. "Oh Mann, er wird mich entweder hassen oder lieben", hatte Selena damals beschämt angemerkt. Obwohl die beiden noch nie gemeinsam gesichtet wurden, hoffen die Fans nun, dass Letzteres der Fall ist.

Via Twitter wird das neue "Powercouple" schon eifrig gefeiert. "Es heißt, Selena Gomez und Chris Evans sollen sich daten! Was für ein heißes Paar!", schrieb ein User, gefolgt von zahlreichen weiteren Unterstützern. "Ehrlich, wenn jemand meinen Mann Chris Evans datet, dann bin ich froh, wenn es Selena Gomez ist!", tweetete ein Fan.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Getty Images Schauspieler Chris Evans

Instagram / selenagomez Selena Gomez, September 2021

