Er hat es in der Vergangenheit so richtig krachen lassen! A$AP Rocky hat derzeit allen Grund zur Freude. Seine langjährige Freundin, Sängerin Rihanna (33) ist mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Ansonsten halten sich die beiden Turteltauben aber sehr bedeckt über ihr Privatleben. Doch im Gegensatz zu seiner derzeitigen Situation macht der Rapper aus seiner wilden Vergangenheit keinen Hehl – und die hat es in sich: Von Sexorgien bis hin zu vielen berühmten Ex-Freundinnen ist alles dabei!

Anscheinend hat der Rapper mit Rihanna nun endlich die Richtige gefunden. Doch davor hat sich der 33-Jährige ziemlich ausgetobt. So erzählte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, bereits vor einigen Jahren, dass er bereits mit 15 seine erste Orgie mit mehreren Mitschülern hatte. Aber nicht nur das: Auch die Liste seiner Verflossenen kann sich sehen lassen. Bevor er sein Glück mit Riri gefunden hat, datete A$AP Rocky die Models Chanel Iman (31) und Kendall Jenner (26). Auch die Sängerinnen Rita Ora (31) und Iggy Azalea (31) reihen sich in diese Liste mit ein.

Die Fans hatten es ja schon länger vermutet, doch die beiden Musiker haben sich bis vor wenigen Tagen nicht zu den Gerüchten geäußert. Doch nach dem monatelangem Versteckspiel um Rihannas Schwangerschaft, scheinen die beiden jetzt ihr Glück mit der ganzen Welt teilen zu wollen.

Getty Images Rapper A$AP Rocky

ActionPress/Steve Vas / Future Image Rihanna und A$AP Rocky im Dezember 2019

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky

