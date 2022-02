Salma Hayek (55) zieht ihre Fans erneut in den Bann. Anfang des Jahres schickte die Schauspielerin ihren Followern auf Social Media heiße Neujahrsgrüße aus ihrem Urlaub. Mit dem Schnappschuss von sich im Badeanzug demonstrierte die "Eternals"-Darstellerin, dass sie noch immer super aussieht. Auch mit ihrem neuen Post sorgte Salma für Begeisterung unter ihren Anhängern – die Latina präsentierte sich ungeschminkt im Netz.

Die 55-Jährige teilte eine Aufnahme von sich auf Instagram, auf der sie ohne Make-up und mit nassen Haaren zu sehen ist. Die Fans des Filmstars waren beim Anblick der gebürtigen Mexikanerin völlig aus dem Häuschen. "Atemberaubend schön", kommentierte ein Follower das Foto. Ein weiterer Anhänger der House of Gucci-Darstellerin bezeichnete sie als "Naturschönheit". Auch bei ihren Schauspielkolleginnen kam der Schnappschuss gut an. So gaben unter anderem Jennifer Aniston (52) und Eva Longoria (46) dem Bild jeweils ein Like.

Vergangenes Jahr gab Salma ihr Geheimnis für ihren tollen Body preis. Die Schauspielerin achte auf eine gesunde Lebensweise, halte aber nichts von Diäten. "Wenn ich gestresst bin, nutze ich Essen als Trost. Nach einer Saftkur bin ich motiviert, gesünder und esse nicht aus Frust", verriet die 55-Jährige auf ihrer Website Cooler Cleanse".

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

