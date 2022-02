Damit hat Herzogin Kate (40) wohl nicht gerechnet! Nachdem sich Prinz Harry (37) dazu entschieden hatte, von seinen royalen Pflichten zurückzutreten, musste er auch seine Schirmherrschaften abgeben. Stattdessen übernimmt nun die Ehefrau von Prinz William (39) zwei seiner Ämter: Sie ist die neue Patronin der englischen Rugby Football Union und der Rugby Football League. Doch bei einer ersten Übungseinheit passierte einer Spielerin ein kleines Missgeschick: Sie grapschte Kate an den Po!

Vor wenigen Tagen traf sich die 40-Jährige mit verschiedenen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern im Londoner Twickenham-Stadion. Doch sie war nicht nur als stille Beobachterin dort: Die dreifache Mutter stürzte sich mitten ins Geschehen – und nahm an einer Übungseinheit teil. Dabei passierte allerdings ein kleiner Fauxpas: Als Kate von den Rugby-Spielern in die Luft gehoben wurde, damit sie den Ball fangen konnte, hielt eine Sportlerin sie am Po fest! Die Britin nahm das Missgeschick aber ganz locker.

Dass Herzogin Kate eine echte Sportskanone ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Erst im Oktober 2021 besuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann den City of Derry Rugby Club in Nordirland – und bewies dabei, dass sie auf dem Spielfeld einiges drauf hat.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2022 im Twickenham-Stadion in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2022 im Twickenham-Stadion in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im September 2021 in Nordirland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de